В Лиде в микрорайоне Чеховцы ведется строительство новой дороги

Источник материала: Lida.Info





В районе индивидуальной застройки у д. Чеховцы по ул. Округовой началось строительство новой дороги в песчано-гравийном исполнении. Длина полотна — около 700 метров.

Дорога будет огибать частный сектор с северо-восточной стороны. Ход строительных работ на контроле председателя Лидского райисполкома Сергея Ложечника. Главой района решен главный вопрос по финансированию работ, теперь за дело взялись строители ОАО «Строительно-монтажный трест №19».

Проблема транспортного сообщения в этой части города будет решаться поэтапно. Следующим шагом, как сообщил заместитель председателя Лидского райисполкома Андрей Коврига, будет создание условий для продления городского автобусного маршрута №3 до нового микрорайона Чеховцы. С этим вопросом местные жители также обращались к представителям власти.

Управление капитального строительства Лидского района сейчас готовит необходимую проектно-сметную документацию на еще один участок дороги. Планируется, что уже в следующем году конечная остановка автобуса №3 будет не на ул. Сосновой, а дальше, в Чеховцах, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.