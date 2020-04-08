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На участках трассы М6, в том числе в Лидском районе, повышают скоростной режим

08.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

На участках трассы М6, в том числе в Лидском районе, повышают скоростной режим

На трассе Минск-Гродно идет установка знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Установка новых знаков на трассе М6 началась 2 апреля. Появятся они на участке от 91-го до 211-го километра – на протяжении всего Ивьевского и Лидского районов.

Сотрудники ГАИ просят водителей учитывать эту информацию. Впрочем, важно помнить, что исходя из складывающейся дорожной обстановки необходимо выбирать ту скорость, которая сделает поездку безопасной.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На трассе Минск-Гродно идет установка знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома....
 

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