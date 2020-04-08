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В Лиде учащиеся политехнического лицея начали пошив защитных масок для лица (видео)

08.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде учащиеся политехнического лицея начали пошив защитных масок для лица (видео)

Спрос на маски подтолкнул к переориентации в работе мастеров производственного обучения и учащихся Лидского профессионального политехнического лицея.

Швей там готовят 25 лет, правда, шить такие изделия не приходилось. Однако в сложившейся ситуации в учебном заведении смогли и себя обеспечить защитными тканевыми повязками для лица, и помочь с масками  предприятиям и организациям нашего региона, сообщает «Лида-ТВ».

 
 
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Спрос на маски подтолкнул к переориентации в работе мастеров производственного обучения и учащихся Лидского профессионального политехнического лицея. Швей там...
 

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