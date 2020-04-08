|
Как выглядело суперлуние в Беларуси
Источник материала: Tut.by
В ночь на 8 апреля белорусы могли увидеть второе суперлуние из
Суперлуние или «перигейное полнолуние» — это астрономическое явление, редкий момент, когда совпадают полночь и максимальное приближение Луны к Земле. В этот момент Луна визуально кажется немного крупнее и ярче, словно «ночное солнце».
В этот раз Луна оказалась наиболее близко (356910 км) от Земли. Пик пришелся на 5.35 по минскому времени.
Последнее в этом году суперлуние произойдет 7 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот раз Луна оказалась наиболее близко (356910 км) от Земли
|
Свежие газеты
Архив (Разное)