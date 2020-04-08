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Как выглядело суперлуние в Беларуси

08.04.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 8 апреля белорусы могли увидеть второе суперлуние из трех, что наблюдаются в 2020 году. Причем в этот раз Луна подошла наиболее близко к Земле, благодаря чему она выглядела необычно крупной. В честь этого мы сняли ее в небе над Минском. Посмотрите, как это было красиво.

Суперлуние или «перигейное полнолуние» — это астрономическое явление, редкий момент, когда совпадают полночь и максимальное приближение Луны к Земле. В этот момент Луна визуально кажется немного крупнее и ярче, словно «ночное солнце».




В этот раз Луна оказалась наиболее близко (356910 км) от Земли. Пик пришелся на 5.35 по минскому времени.




Последнее в этом году суперлуние произойдет 7 мая.

 
 
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В этот раз Луна оказалась наиболее близко (356910 км) от Земли
 
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