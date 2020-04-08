Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Первоцветы — очень уязвимые растения. Они цветут всего несколько недель. Основные процессы, которые обеспечивают их выживание, идут под землей — в корнях, клубнях и луковицах. За небольшое время растениям требуется накопить питательные вещества, необходимые для следующего года, созревания и рассеивания семян. «Срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. Кроме того, растение ослабевает и может погибнуть», — отметили в пресс-службе.

В Беларуси растет множество первоцветов, среди которых есть виды, включенные в Красную книгу. К ним относятся прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, медуница узколистная, черемша и другие виды редких и находящихся под угрозой исчезновения растений.

Как пояснили в Минприроды, ежегодный массовый сбор первоцветов в марте-апреле может быть причиной их исчезновения в природе. «Собирая первоцветы, мы губим их, а покупая — поощряем браконьеров, — подчеркнули в Министерстве. — Не стоит рвать весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в естественной среде и сохранить красоту природы для будущих поколений. Отказ покупать цветы, находящиеся под угрозой исчезновения, даст им шанс цвести каждую весну».

Сбор и пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, в Беларуси запрещены. Нарушители привлекаются к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, им грозят штрафы.

По материалам БЕЛТА.