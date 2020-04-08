Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes

Источник материала: Ежедневник

Каждый год Forbes публикует рейтинг наиболее обеспеченных людей. Уже третий год подряд его возглавляет американский бизнесмен и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос.

Состояние Безоса оценивают в 113 млрд долларов (это на 18 млрд долларов меньше, чем в прошлом году).

Вторую строчку рейтинга занимает один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием 98 млрд долларов.

На третьем месте – генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (76 млрд долларов).

Самой богатой женщиной мира названа наследница корпорации "Walmart" 70-летняя Элис Уолтон. Ее состояние оценивается в 51,3 млрд долларов. Она занимает девятое место в общем рейтинге.

Всего в рейтинг Forbes вошли 2095 мировых миллиардеров, чье суммарное состояние составило 8 трлн долларов. В 2019 году в рейтинг входили 2153 миллиардера с суммарным состоянием в 8,7 млрд долларов.