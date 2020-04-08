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МТЗ поставит в судан более 100 тракторов
Источник материала: ОНТ
Более ста белорусских тракторов отправятся в Судан. Это уже вторая партия для африканской страны в этом году.
В январе МТЗ уже поставил туда технику больше чем на миллион долларов. Судан, где в аграрной сфере задействовано почти 80% населения, - перспективный рынок для Беларуси. И уже больше 15 лет своё место на нём занимает Минский тракторный завод, как один из крупнейших производителей сельхозтехники в мире. Сегодня продукция МТЗ поставляется более чем в 60 стран.
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Более ста белорусских тракторов отправятся в Судан. Это уже вторая партия для африканской страны в этом году. В январе МТЗ уже поставил туда технику больше чем на...
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