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Эксперты ВОЗ приступают к работе в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Миссия Всемирной организации здравоохранения уже в Беларуси и сегодня начинает официальную работу. В составе делегации – три эксперта.
Им предстоит дать объективную оценку эпидемиологической ситуации в стране и работе системы здравоохранения, а также проанализировать меры, принимаемые властями, в непростых условиях пандемии.
Пригласить международную делегацию в Беларусь – поручение главы государства. В программе у экспертов ВОЗ – посещение больниц в Минске, Минской и Витебской областях. Работать в нашей стране специалисты будут до субботы.
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Миссия Всемирной организации здравоохранения уже в Беларуси и сегодня начинает официальную работу. В составе делегации – три эксперта. Им предстоит дать...
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