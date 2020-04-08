Эксперты ВОЗ приступают к работе в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Миссия Всемирной организации здравоохранения уже в Беларуси и сегодня начинает официальную работу. В составе делегации – три эксперта.

Им предстоит дать объективную оценку эпидемиологической ситуации в стране и работе системы здравоохранения, а также проанализировать меры, принимаемые властями, в непростых условиях пандемии.

Пригласить международную делегацию в Беларусь – поручение главы государства. В программе у экспертов ВОЗ – посещение больниц в Минске, Минской и Витебской областях. Работать в нашей стране специалисты будут до субботы.

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