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Исследование: эксплуатация дикой природы приводит к распространению вирусов среди людей

08.04.2020 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили связь между распространением вирусов, исчезновением дикой природы и окружающей средой. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на само исследование.


Фото: Tim Marshall, unsplash.com

Поскольку COVID-19 продолжает распростнаяться по миру, возникает вопрос: могут ли инфекционные заболевания быть связаны с изменениями окружающей среды? И новое исследование говорит, что да.

Эксплуатация дикой природы людьми посредством охоты, торговли, разрушения среды обитания и урбанизации способствует тесному контакту между дикой природой и людьми, что увеличивает риск распространения вируса. Дело в том, что животные, которые вынуждены обитать рядом с людьми, при неудачном стечении обстоятельств могут передать нам свои вирусы.

Для этого исследования ученые собрали большой набор данных из 142 известных вирусов, которые распространяются от животных к людям, а также по видам, которые могут сыграть роль потенциальных хозяев. Они изучили закономерности численности этих видов, риски исчезновения и основные причины сокращения.

Оказалось, что домашние животные, в том числе домашний скот, поделились наибольшим количеством вирусов с людьми — в 8 раз больше зоонозных вирусов по сравнению с дикими млекопитающими. Вероятно, это результат нашего частого тесного взаимодействия с этими видами на протяжении веков.

Дикие животные, которые хорошо адаптировались к окружающей среде, где доминируют люди, также делятся с нами большим количеством вирусов. К ним относятся некоторые виды грызунов, летучих мышей и приматов, которые обитают возле наших домов, а также ферм и сельскохозяйственных культур, что делает их высокорисковыми в плане постоянной передачи вирусов людям.

Находящиеся под угрозой исчезновения виды также, как правило, находятся под непосредственным контролем людей, пытающихся добиться восстановления их популяции, что также приводит к более тесному контакту с людьми. Летучие мыши неоднократно упоминались в качестве источника патогенов с «серьезными последствиями», включая SARS, вирус Нипах, Марбургский вирус и эболавирусы, отмечается в исследовании.

Поэтому авторы призывают к осторожности при взаимодействии с дикой природой, если мы не хоим вспышки новой эпидемии.

 
 
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Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили связь между распространением вирусов, исчезновением дикой природы и окружающей средой.
 
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