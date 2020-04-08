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В Беларуси расширился список банков, которые выплачивают пенсии и пособия

08.04.2020 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Банк Дабрабыт пополнил список банков, через которые белорусы могут получать пенсии. Карточки для пенсионеров выпускают и обслуживают бесплатно. Чтобы получать на них пенсию, нужно один раз посетить любое отделение банка с паспортом и пенсионным удостоверением и подписать заявление, рассказали в банке. Напомним, в прошлом году Минтруда после получения предупреждения от МАРТ расширило список банков, которые могут выплачивать пенсии. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Банк Дабрабыт вышел на новый для себя рынок, расширив для белорусов выбор банка на пенсии. Карточки выпускаются вместе с платежной системой Mastercard и полностью бесплатные для обслуживания. Что важно, пенсионеры могут заметно экономить, совершая привычные покупки в магазинах, аптеках и других объектах. И для нас это очень важный момент», – отмечают в банке.

Предусмотрено бесплатное SMS-оповещение о денежных поступлениях и тратах. При этом предусмотрена возможность возврата кэш-бэка за покупки в аптеках, покупке билетов и расходах на отдых. 

Напомним, в 2019 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Минтруда. В действиях Минтруда усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

В МАРТ отмечали, что устранение барьеров на пути банков к обслуживанию социальных выплат будет способствовать развитию конкурентной среды, а значит, и повышению доступности и удобства банковских услуг.

Позже Минтруда разширило список банков, которые могут выдавать пенсии и делать другие выплаты по соцстрахованию. В их число вошли Белгазпромбанк, БелВЭБ, Паритетбанк, Идея Банк, Банк Дабрабыт, Альфа-Банк и МТБанк.

До того как МАРТ обратил внимание на этот вопрос, пенсии и пособия можно было получать в пяти банках из 24 — в БПС-Сбербанке, Беларусбанке, Белинвестбанке, Белагропромбанке и Приорбанке. 

 
 
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Банк Дабрабыт пополнил список банков, через которые белорусы могут получать пенсии. Карточки для пенсионеров выпускают и обслуживают бесплатно.
 
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