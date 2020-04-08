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«Двушка» в необычной минской хрущевке: с окном в ванной и интересной перепланировкой
Источник материала: Tut.by
На вторичном рынке недвижимости появилось интересное предложение — двухкомнатная квартира в хрущевке, в проекте которой есть роскошь от сталинки — окно в ванной комнате. Впрочем, многое в этой квартире еще и переделали хозяева — все ради того, чтобы комфортно растить на небольшой площади троих детей. Как им это удалось — в материале REALTY.TUT.BY.
Необычная хрущевка расположена на улице Кнорина 12/б. Дом был построен в 1962 году из силикатных блоков, однако в его проекте есть эхо сталинских построек — окно в ванной комнате. Скорее всего, окно было предусмотрено не в качестве роскоши, а как источник света, который поможет сэкономить на электричестве.
Площадь квартиры — 37 квадратных метров. Одна из комнат — проходная. Изначальная планировка, несмотря на бонус в ванной, была неудобной. В санузел, например, можно было попасть только через кухню.
Хозяева квартиры, воспитывающие троих детей, решились на ремонт, предварительно согласовав проект перепланировки квартиры так, чтобы каждый уголочек был использован рационально.
Квартира продается за 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1495 за квадратный метр.
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Дом строился из силикатных блоков в 1962 году, в нем - нестандартные планировки.
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