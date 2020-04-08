«Двушка» в необычной минской хрущевке: с окном в ванной и интересной перепланировкой

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке недвижимости появилось интересное предложение — двухкомнатная квартира в хрущевке, в проекте которой есть роскошь от сталинки — окно в ванной комнате. Впрочем, многое в этой квартире еще и переделали хозяева — все ради того, чтобы комфортно растить на небольшой площади троих детей. Как им это удалось — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: realt.by

Необычная хрущевка расположена на улице Кнорина 12/б. Дом был построен в 1962 году из силикатных блоков, однако в его проекте есть эхо сталинских построек — окно в ванной комнате. Скорее всего, окно было предусмотрено не в качестве роскоши, а как источник света, который поможет сэкономить на электричестве.



Фото: realt.by

Площадь квартиры — 37 квадратных метров. Одна из комнат — проходная. Изначальная планировка, несмотря на бонус в ванной, была неудобной. В санузел, например, можно было попасть только через кухню.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Хозяева квартиры, воспитывающие троих детей, решились на ремонт, предварительно согласовав проект перепланировки квартиры так, чтобы каждый уголочек был использован рационально.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира продается за 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1495 за квадратный метр.