«Ситуация у неё серьёзная»: Малышева высказалась о состоянии Бабкиной

Источник материала: ОНТ

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию с болезнью Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание «7 дней».

Елена Малышева сказала так: «Ситуация у неё серьёзная, но, как говорят врачи, стабильная».

Кроме того, ведущая программы «Жить здорово!» подтвердила, что артистка находится в реанимации, но то, что врачи ввели ее в медикаментозную кому, подтверждать не стала.

Как сообщалось ранее, 1 апреля Надежду Бабкину доставили в больницу с подозрением на COVID-19. Но при госпитализации ей поставили другой диагноз - обширная двусторонняя пневмония. Артистку ввели в искусственную для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Фото: РБК

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