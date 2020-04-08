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«Ситуация у неё серьёзная»: Малышева высказалась о состоянии Бабкиной

08.04.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ситуация у неё серьёзная»: Малышева высказалась о состоянии Бабкиной

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию с болезнью Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание «7 дней».

Елена Малышева сказала так: «Ситуация у неё серьёзная, но, как говорят врачи, стабильная».

Кроме того, ведущая программы «Жить здорово!» подтвердила, что артистка находится в реанимации, но то, что врачи ввели ее в медикаментозную кому, подтверждать не стала.

Как сообщалось ранее, 1 апреля Надежду Бабкину доставили в больницу с подозрением на COVID-19. Но при госпитализации ей поставили другой диагноз - обширная двусторонняя пневмония. Артистку ввели в искусственную для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Фото: РБК

 

 

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Телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию с болезнью Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщает «Московский...
 
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Газета Авангард
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