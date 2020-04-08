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«Ситуация у неё серьёзная»: Малышева высказалась о состоянии Бабкиной
Источник материала: ОНТ
Телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию с болезнью Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с пневмонией. Об этом
Елена Малышева сказала так: «Ситуация у неё серьёзная, но, как говорят врачи, стабильная».
Кроме того, ведущая программы «Жить здорово!» подтвердила, что артистка находится в реанимации, но то, что врачи ввели ее в медикаментозную кому, подтверждать не стала.
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Фото: РБК
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Телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию с болезнью Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщает «Московский...
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