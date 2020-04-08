ОффТОП: Специалисты ВОЗ приехали в Беларусь

Источник материала: Новости Дзержинска

Делегация из трех экспертов будет работать на территории Беларуси до 11 апреля.

Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в страну вечером седьмого апреля.

В частности, делегация из трех экспертов будет работать на территории Беларуси до 11 апреля. За это время они проверят сложившуюся обстановку в стране, оценят эффективность принимаемых мер, а также проанализируют различные подходы к лечению пациентов.

Помимо всего прочего, специалисты ВОЗ совершат визит в несколько больниц Минска, а также Минской и Витебской областей.



