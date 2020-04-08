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Вузы Беларуси опубликовали план приёма на 2020 год

08.04.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Вузы Беларуси опубликовали план приёма на 2020 год
Теперь абитуриенты могут посмотреть, сколько человек на каждую специальность набирают вузы в 2020 году.

Чтобы посмотреть планы приёма, переходи на страницу университета в каталоге учебных заведений Адукар, мы как раз активно обновляем информацию. Либо на официальный сайт вуза в раздел «Абитуриенту». Знай, что в высших учебных заведениях в этому году появится минимум десять новых специальностей. От плана приёма во многом зависит проходной балл и конкурс. Узнать, какие проходные баллы сложатся в грядущую вступительную кампанию, невозможно. Но их можно предсказать с помощью собственных аналитических способностей.

 
 
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Теперь абитуриенты могут посмотреть, сколько человек на каждую специальность набирают вузы в 2020 году. Чтобы посмотреть планы приёма, переходи на страницу...
 
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Lida.Info
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