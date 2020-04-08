Вузы Беларуси опубликовали план приёма на 2020 год



Теперь абитуриенты могут посмотреть, сколько человек на каждую специальность набирают вузы в 2020 году.

Чтобы посмотреть планы приёма, переходи на страницу университета в каталоге учебных заведений Адукар , мы как раз активно обновляем информацию. Либо на официальный сайт вуза в раздел «Абитуриенту». Знай, что в высших учебных заведениях в этому году появится минимум десять новых специальностей . От плана приёма во многом зависит проходной балл и конкурс . Узнать, какие проходные баллы сложатся в грядущую вступительную кампанию, невозможно. Но их можно предсказать с помощью собственных аналитических способностей.