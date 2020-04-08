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В Пинске на маршрутах № 4 и № 13 тестируют оплату проезда через QR-код

08.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске на маршрутах № 4 и № 13 тестируют оплату проезда через QR-код

Проезд в общественном транспорте Пинска теперь можно оплатить с помощью смартфона – для этого нужно лишь установить на свой гаджет специальное мобильное приложение. Воспользоваться новой технологией могут пассажиры регулярных автобусных маршрутов № 4 и № 13. Проект реализован ОАО «Белинвестбанк» совместно с IT-компанией LWO.

Так, купить билет с помощью QR-кода в общественном транспорте Пинска можно с начала апреля. На первоначальном этапе система работает в тестовом режиме на обслуживании маршрутов № 4 и № 13. В этих автобусах на бортах со стороны остановочных пунктов нанесен логотип мобильного приложения «Оплати Транспорт».

В Пинске на маршрутах № 4 и № 13 тестируют оплату проезда через QR-код

На борта автобуса нанесен логотип мобильного приложения «Оплати Транспорт».

Как же воспользоваться новинкой? Пассажир должен скачать и установить на свой телефон мобильное приложение «Оплати ™». Приобрести билет можно прямо в автобусе всего в один клик. Для этого в салоне размещены QR-коды для приобретения электронного билета на одну поездку. Пассажиру остается войти в приложение «Оплати», сканировать QR-код, выбрать количество билетов и подтвердить оплату (нажать «Оплатить»). Электронный билет со всей необходимой информацией тут же появится на экране смартфона. Очень просто и кондуктору или контролеру проверить такой smart-билет. Пассажир сканирует QR-код контролера и опять-таки на экране отображается купленный билет со статусом «Оплачен». В случае, если билет недействителен, соответствующая надпись уведомит и об этом. К слову, в приложении установлена защита от многократного использования билета, а также от возможности его пересылки (тиражирования).

В Пинске на маршрутах № 4 и № 13 тестируют оплату проезда через QR-код

Журналистам показали, как работает система оплаты проезда с помощью QR-кода

Преимущества новой технологии очевидны – никаких контактов с посторонними предметами, будь то наличные деньги, талоны, отсутствие необходимости пробираться через переполненный салон. Удобство продажи и проверки билетов в электронном виде в общественном транспорте по QR-коду уже успели оценить жители Борисова, Гомеля, Витебска, Могилева. В Брестской области технология также работает в городе Барановичи, а теперь этот список пополнил и Пинск.

Беспрепятственно пользоваться самыми современными инновациями помогает мобильный платежный сервис «Оплати™». Это экосистема Белинвестбанка, в основе которой лежат электронные деньги и отсутствует привязка к платежной карточке. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Сервис доступен любому жителю страны. Скачать его в App Store или Google Play можно совершенно бесплатно. Пополняется виртуальный кошелек с карточек любых белорусских банков без комиссии, при этом денежные средства зачисляются мгновенно. Получается, для расчетов, в том числе и за проезд в общественном транспорте, теперь достаточно только смартфона. У уникального приложения широкие возможности –  так, просто и быстро рассчитаться по QR-коду можно не только в общественном транспорте, но и, например, приобрести, мебель в фирменном магазине ЗАО «Пинскдрев» или оплатить обед в кафе «Саперави». Уже сегодня жителям и гостям Пинска доступна такая возможность. Постепенно мест, где можно оплатить услуги электронными деньгами, в городе станет еще больше.

С недавних пор инновационный сервис предполагает также «виртуальное» снятие наличных в банкоматах банка.  Для этого не требуется банковская платежная карточка, только мобильный телефон, которым нужно отсканировать QR-код и получить наличные. Так что сегодня сервис “Оплати™” – это полноценный электронный кошелек, которым удобно и просто пользоваться в повседневной жизни – расплачиваться в кафе, магазине, переводить деньги друг другу без комиссии, оплачивать услуги, в том числе коммунальные, общаться как в традиционном мессенджере, дарить подарочные сертификаты прямо в чате, создавать групповые кошельки и собирать средства на общие цели.

В Пинске на маршрутах № 4 и № 13 тестируют оплату проезда через QR-код

Перед нововведением в автопарке прошла пресс-конференция с участием руководства горсовета депутатов, Пинского автобусного парка, ОАО «Белинвестбанк» и компании LWO

Директор ОАО “Пинский автобусный парк” Александр Будник:

“Первоначально мы реализуем инновационный проект на двух маршрутах. В дальнейшем проведем опрос жителей и гостей города – на нашем сайте будет создан раздел для обратной связи, где пассажиры смогут оставить свои отзывы и пожелания. Пинчане подскажут, готовы ли они к тому, чтобы услуга внедрялась и на остальных маршрутах. Отмечу, что главная цель новинки – предоставить жителям нашего города возможность наряду с привычной формой оплаты наличными воспользоваться и безналичными платежами. Так что внедрение данной услуги нисколько не ставит перед собой цель уйти от бумажной билетной продукции. Кондукторы как работали, так и будут работать”.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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