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В Минске утвердили план мероприятий по борьбе с коронавирусом

08.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске утвердили план мероприятий, чтобы снизить распространение острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Так, предприятия и организации не допустят к работе сотрудников с признаками простудных заболеваний. В городе отменяют все командировки, а совещания, семинары и заседания будут проводить только онлайн.

В библиотеках прекращают работу читальные залы. В музеях и выставочных комплексах запрещается проведение массовых мероприятий. Отменяются все выставки, презентации, а также ярмарки. Детсады продолжат работать, но родители могут не водить ребенка, при этом за ним сохраняется место, а плату не берут.

В ресторанах и кафе должен быть обязательный ежедневный перерыв для дезинфекции помещений и оборудования. Решение коснется и посещения церквей. Запрета не будет, но в храмах появятся антисептики.

Сколько будет действовать режим, неизвестною. Но ранее подобные меры приняли в регионах страны.



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Теги: Минск
 
 
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Сколько будет действовать режим, неизвестною. Ранее подобные меры приняли в регионах страны.
 
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