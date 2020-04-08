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Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США
Источник материала: ОНТ
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Об этом
Сенатор от штата Нью-Гэмпшир являлся главным конкурентом экс-вице президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии. Его выход из гонки значит, что теперь Байдену гарантирована номинация и участие в президентских выборах в США 2020 года в качестве кандидата от демократов.
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Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает телеканал CNN. Сенатор от штата Нью-Гэмпшир являлся главным конкурентом...
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