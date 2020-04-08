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«Смешно и жалко одновременно»: кот набросился на птичку в телевизоре и рассмешил сеть (ВИДЕО)

08.04.2020 19:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Смешно и жалко одновременно»: кот набросился на птичку в телевизоре и рассмешил сеть (ВИДЕО)

Инстинкты хищника есть даже у домашних питомцев. В этом можно убедиться на примере кота, который набросился на птичку в телевизоре и стал героем видеоролика, опубликованного на портале ridus.ru.

На видео – домашний кот внимательно смотрит телевизор, лежа на кровати. В какой-то момент питомец прыгнул прямо на экран, где в кадре была птица.  

«Смешно и жалко одновременно! Кот, наверное, расстроился, что птичку не поймал», «Я до последнего думал, что он не прыгнет!», «Телевизор мог упасть и покалечить кота», «Согласен! Еще бы и новый телевизор покупать пришлось. Осторожней надо», «Коту просто хочется играть и гулять. Вот он и бросается от скуки на все подряд», – написали пользователи сети в комментариях.

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Инстинкты хищника есть даже у домашних питомцев. В этом можно убедиться на примере кота, который набросился на птичку в телевизоре и стал героем...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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