МИД помог вернуться на родину более 6 390 белорусам

Источник материала: ОНТ

Министерство иностранных дел помогло вернуться на родину более 6 390 белорусам, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, 7 апреля из Польши в нашу республику вернулись 48 человек на автобусах, организованных при содействии посольства Беларуси в этой стране. При поддержке России из Алжира вылетела одна гражданка. В настоящее время посольство Беларуси в РФ совместно с российскими коллегами решает вопрос по ее транзиту на родину.

Посольства Беларуси в Сербии и Венгрии при помощи местных органов власти обеспечили вылет на родину 14 белорусов из Сербии.

МИД отметил, что в Латвии до 12 мая будет длиться режим чрезвычайной ситуации. В Японии до 6 мая введено чрезвычайное положение в городах Токио и Осака, а также префектурах Канагава, Сайтама, Хёго, Чиба и Фукуока. Режим карантина в городах не установлен.

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