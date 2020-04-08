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«Интернет не знает границ». Как не стать жертвой кибермошенников в условиях пандемии коронавируса?

08.04.2020 20:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке как вирусы множатся кибермошенники. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность, как известно, не имеет границ.

Говорим об этом с гостем программы Новости «24 часа» Кириллом Вяткиным, заместителем начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси.

«Интернет не знает границ». Как не стать жертвой кибермошенников в условиях пандемии коронавируса?

Ирина Мартьянова, СТВ:
Кирилл Александрович, говорят, активизировались кибермошенники в связи с пандемией. Вообще, о чем идет речь? Это какие-то текстовые рассылки, СМС?

О том, как действуют кибермошенники: «Способов достаточно большое количество»

«Интернет не знает границ». Как не стать жертвой кибермошенников в условиях пандемии коронавируса?

Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:
На самом деле, способов достаточно большое количество. Да, это может быть массовая рассылка СМС-сообщений. Это могут быть различные сообщения в интернет-мессенджерах популярных, также социальные сети активно эксплуатируются злоумышленниками в данном направлении. Дополнительно создаются фейковые либо какие-то ложные сайты от имени легитимных организаций, либо касающиеся распространения информации касательно пандемии.

«К происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма»

Ирина Мартьянова:
А кто в группе риски: это пожилые или молодежь?

«Интернет не знает границ». Как не стать жертвой кибермошенников в условиях пандемии коронавируса?

Кирилл Вяткин:
На самом деле, в группе риска люди, которые в большей степени беспечны, не осознают того, что к происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма. Ни в коем случае не передавать огласке какую-либо персональную информацию, тем более банковские реквизиты своей карты либо доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, таких как интернет-банкинг, онлайн-банкинг.

«Просят предоставить свои персональные данные»

Просят предоставить свои персональные данные, предоставить информацию о дате рождения, фамилию, имя, отчество. Потом им якобы просчитывается сумма, которая предполагается им для зачисления – она достаточно внушительная, как правило. И одновременно даются пояснения, что эту сумму вы можете получить, только лишь перечислив определенный сбор – он достаточно небольшой.

Например, существует так называемый портал здравоохранения граждан СНГ, где предлагают денежную сумму определенную, которую должны получить граждане в качестве компенсации. При этом они должны указать свои персональные данные, банковские реквизиты.

Естественно, никаких компенсаций не предполагается. Злоумышленники завладевают и персональными данными, и банковскими данными, в том числе денежными средствами, которые якобы пересылаются в счет выплаты данной компенсации.

«Интернет не знает границ». Как не стать жертвой кибермошенников в условиях пандемии коронавируса?

Ирина Мартьянова:
Вы сегодня владеете достаточным ресурсом, механизмами для того, чтобы отслеживать такие вещи, выявлять?

Преступления совершаются в отношении граждан, которые длительно находятся за пределами страны

Кирилл Вяткин:
Интернет не знает границ. Как правило, злоумышленники смело пользуются данной возможностью. Преступления совершаются с использованием технологий и в отношении наших граждан, длительно находящихся, как правило, за пределами нашей страны. Поэтому международное сотрудничество играет большую роль. Вместе с тем мы со своей стороны ведем постоянный мониторинг ресурсов сети интернет, отслеживаем вот эти преступные тенденции, принимаем меры к ограничению доступа к указанному ресурсу. Также оперативно реагируем на все поступающие обращения, заявления граждан по данным фактам.

Наше подразделение передовое в сфере борьбы с преступлениями в информационном пространстве

«Интернет не знает границ». Как не стать жертвой кибермошенников в условиях пандемии коронавируса?

Для нас особой сложности нет. Все возникающие изменения и вот эти условности не так сильно влияют на нашу оперативно-служебную деятельность. С учетом того, что наше подразделение является передовым в сфере борьбы с злоключениями, совершаемыми в информационном пространстве, у нас налажены прекрасные схемы и способы взаимодействия с коллегами из правоохранительных органов иностранных государств. Ну и иные способы и механизмы, которые позволяют нам противодействовать возникающим угрозам и вызовам.

Люди в материале: Ирина Мартьянова, Кирилл Вяткин

 
 
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Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке как вирусы множатся кибермошенники. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность,...
 
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