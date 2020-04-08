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«Интернет не знает границ». Как не стать жертвой кибермошенников в условиях пандемии коронавируса?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке как вирусы множатся кибермошенники. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность, как известно, не имеет границ.
Ирина Мартьянова, СТВ:
О том, как действуют кибермошенники: «Способов достаточно большое количество»
Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:
«К происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма»
Ирина Мартьянова:
Кирилл Вяткин:
«Просят предоставить свои персональные данные»
Просят предоставить свои персональные данные, предоставить информацию о дате рождения, фамилию, имя, отчество. Потом им якобы просчитывается сумма, которая предполагается им для зачисления – она достаточно внушительная, как правило. И одновременно даются пояснения, что эту сумму вы можете получить, только лишь перечислив определенный сбор – он достаточно небольшой.
Например, существует так называемый портал здравоохранения граждан СНГ, где предлагают денежную сумму определенную, которую должны получить граждане в качестве компенсации. При этом они должны указать свои персональные данные, банковские реквизиты.
Естественно, никаких компенсаций не предполагается. Злоумышленники завладевают и персональными данными, и банковскими данными, в том числе денежными средствами, которые якобы пересылаются в счет выплаты данной компенсации.
Ирина Мартьянова:
Преступления совершаются в отношении граждан, которые длительно находятся за пределами страны
Кирилл Вяткин:
Наше подразделение передовое в сфере борьбы с преступлениями в информационном пространстве
Для нас особой сложности нет. Все возникающие изменения и вот эти условности не так сильно влияют на нашу оперативно-служебную деятельность. С учетом того, что наше подразделение является передовым в сфере борьбы с злоключениями, совершаемыми в информационном пространстве, у нас налажены прекрасные схемы и способы взаимодействия с коллегами из правоохранительных органов иностранных государств. Ну и иные способы и механизмы, которые позволяют нам противодействовать возникающим угрозам и вызовам.
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Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке как вирусы множатся кибермошенники. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность,...
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