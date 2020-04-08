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У каждого белоруса появится личный электронный кабинет. Для чего он нужен?
Источник материала: ОНТ
Личный электронный кабинет – е-кабинет – будет у каждого белоруса. Внедрение нововведения планируется в ближайший год,
Как будет выглядеть е-кабинет?
Электронный кабинет будет работать в виде веб-интерфейса доступа людей к общегосударственной автоматизированной информационной системе. Его создадут на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг (ЕПЭУ).
Как будет активироваться е-кабинет?
Личный электронный кабинет будет активироваться после того, как пользователь впервые пройдет аутентификацию на ЕПЭУ. Данные будут синхронизироваться в режиме реального времени и станут доступны пользователю онлайн.
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Личный электронный кабинет – е-кабинет – будет у каждого белоруса. Внедрение нововведения планируется в ближайший год, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря...
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