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У каждого белоруса появится личный электронный кабинет. Для чего он нужен?

08.04.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У каждого белоруса появится личный электронный кабинет. Для чего он нужен?

Личный электронный кабинет – е-кабинет – будет у каждого белоруса. Внедрение нововведения планируется в ближайший год, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра электронных услуг Татьяну Ускову. 

Как будет выглядеть е-кабинет?

Электронный кабинет будет работать в виде веб-интерфейса доступа людей к общегосударственной автоматизированной информационной системе. Его создадут на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг (ЕПЭУ).

Как будет активироваться е-кабинет? 

Личный электронный кабинет будет активироваться после того, как пользователь впервые пройдет аутентификацию на ЕПЭУ. Данные будут синхронизироваться в режиме реального времени и станут доступны пользователю онлайн.

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Личный электронный кабинет – е-кабинет – будет у каждого белоруса. Внедрение нововведения планируется в ближайший год, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря...
 
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Чырвоны прамень
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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