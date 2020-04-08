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«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гроза фаворитов – мозырская «Славия» – продолжает свое победное шествие. Снова, во второй игре кряду, обыгран борисовский БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в первом матче полуфинала Кубка Беларуси.
Южане сумели забить на своем поле и не пропустить при этом. Отметим, у борисовчан на старте сезона – три поражения в четырех матчах.
Владимир Мачульский, генеральный секретарь ФК «Динамо-Брест»:
Меры предусмотрены только нами, предусмотрены Министерством здравоохранения. То есть идет замер температуры при входе на стадион у всех болельщиков. Также везде установлены антисептики. Ну и, конечно, рекомендация рассаживаться друг от друга на какое-то расстояние, тем более сейчас нет большой посещаемости матчей, что позволяет это сделать.
Ответные матчи запланированы на 29 апреля. Финал Кубка Беларуси пройдет в Минске на стадионе «Динамо» 24 мая.
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Новости Беларуси. Гроза фаворитов – мозырская «Славия» – продолжает свое победное шествие. Снова, во второй игре кряду, обыгран борисовский БАТЭ, сообщили в...
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