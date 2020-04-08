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«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу

08.04.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гроза фаворитов – мозырская «Славия» – продолжает свое победное шествие. Снова, во второй игре кряду, обыгран борисовский БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в первом матче полуфинала Кубка Беларуси.

«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу

«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу

Южане сумели забить на своем поле и не пропустить при этом. Отметим, у борисовчан на старте сезона – три поражения в четырех матчах.

Посмотрите, как фанаты ходят на белорусский футбол

«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу

«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу

Владимир Мачульский, генеральный секретарь ФК «Динамо-Брест»:
У нас большие цели на этот сезон. Конечно же, хочется быть в финале и победить в Кубке. Поэтому как домашний матч имеет большое значение. Ну и очень серьезный соперник, от этого намного интереснее.

Меры предусмотрены только нами, предусмотрены Министерством здравоохранения. То есть идет замер температуры при входе на стадион у всех болельщиков. Также везде установлены антисептики. Ну и, конечно, рекомендация рассаживаться друг от друга на какое-то расстояние, тем более сейчас нет большой посещаемости матчей, что позволяет это сделать.

Ответные матчи запланированы на 29 апреля. Финал Кубка Беларуси пройдет в Минске на стадионе «Динамо» 24 мая.

«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу

«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу

Люди в материале: Владимир Мачульский, Ирина Строк

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Гроза фаворитов – мозырская «Славия» – продолжает свое победное шествие. Снова, во второй игре кряду, обыгран борисовский БАТЭ, сообщили в...
 
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