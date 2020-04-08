|
Мозырская "Славия" в полуфинале Кубка Беларуси выиграла у БАТЭ — 1:0
Источник материала: Партизан
В Мозыре местная "Славия" в первом поединке полуфинала Кубка Беларуси обыграла футболистов БАТЭ — 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте встречи забил украинский легионер мозырян Юрий Пантя.
Кстати, борисовский клуб из последних четырёх игр проиграл три. Ранее БАТЭ в чемпионате уступил "Энергетику-БГУ" (1:3) и "Славии" (1:2). Выиграли борисовчане только у брестского "Руха" (1:0), передает
Второй матч со "Славией" в полуфинале Кубка БАТЭ проведёт на своём поле 29 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре местная "Славия" в первом поединке полуфинала Кубка Беларуси обыграла футболистов БАТЭ — 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте встречи забил украинский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)