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Гигантское существо длиной 47 метров в Индийском океане сняли на видео

08.04.2020 22:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гигантское существо длиной 47 метров в Индийском океане сняли на видео

В водах Индийского океана на видео сняли 47-метровую сифонофору. Это колониальное животное из отряда пелагических стрекающих. Его заметили участники исследовательской экспедиции, которую проводит институт Schmidt Ocean Institute, пишет издание «Популярная Механика». 

Экспедиция проводится у западных берегов Австралии на судне Falkor. Исследователи увидели большую сифонофору и сняли океанское существо на видео. 

По словам морских биологов, сифонофоры являются представителями отряда пелагических стекающих класса гидроидных. Это свободноплавающие колониальные организмы.

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В водах Индийского океана на видео сняли 47-метровую сифонофору. Это колониальное животное из отряда пелагических стрекающих. Его заметили участники...
 
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