Гигантское существо длиной 47 метров в Индийском океане сняли на видео

Источник материала: ОНТ

В водах Индийского океана на видео сняли 47-метровую сифонофору. Это колониальное животное из отряда пелагических стрекающих. Его заметили участники исследовательской экспедиции, которую проводит институт Schmidt Ocean Institute, пишет издание «Популярная Механика».

Экспедиция проводится у западных берегов Австралии на судне Falkor. Исследователи увидели большую сифонофору и сняли океанское существо на видео.

По словам морских биологов, сифонофоры являются представителями отряда пелагических стекающих класса гидроидных. Это свободноплавающие колониальные организмы.

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