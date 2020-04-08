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Гигантское существо длиной 47 метров в Индийском океане сняли на видео
Источник материала: ОНТ
В водах Индийского океана на видео сняли 47-метровую сифонофору. Это колониальное животное из отряда пелагических стрекающих. Его заметили участники исследовательской экспедиции, которую проводит институт Schmidt Ocean Institute,
Экспедиция проводится у западных берегов Австралии на судне Falkor. Исследователи увидели большую сифонофору и сняли океанское существо на видео.
По словам морских биологов, сифонофоры являются представителями отряда пелагических стекающих класса гидроидных. Это свободноплавающие колониальные организмы.
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В водах Индийского океана на видео сняли 47-метровую сифонофору. Это колониальное животное из отряда пелагических стрекающих. Его заметили участники...
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