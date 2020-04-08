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К каким последствиям приводит засушливая погода и беспечность людей? Только сухие факты

08.04.2020 22:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

К каким последствиям приводит засушливая погода и беспечность людей? Только сухие факты

Сложная обстановка с пожарами складывается на юге страны. Горят поймы рек, огонь перебрасывается на леса и болота. Ситуацию спровоцировала бесснежная зима и отсутствие дождей на протяжении месяца. С начала весны только в Брестской области огнем повреждено более трехсот гектаров леса. Экстренно на усиленный режим работы переведена лесная охрана. В некоторых районах уже введен запрет на посещение лесов.  

Клубы дыма на горизонте с каждым часом все больше. Картина жуткая – горит заказник «Споровский» – территория, где обитают редкие виды птиц. Ближе к очагу не подойти, вокруг болотистая местность и озеро, что усложняет тушение пожара. 

Огонь на болота пришел со стороны дамбы, пробрался вдоль каналов по сухой траве, и уже вторые сутки уничтожает все живое на своем пути. Споровское – одно из крупнейших в Европе низинных болот, сохранившихся в естественном состоянии. Имеет международный охранный статус Рамсарского угодья, как территория для редких растений и птиц. Пожары здесь случались, но таких масштабных – никогда. По примерным оценкам, выгорело более тысячи гектаров массива.

Местность непроходимая – тяжелой технике в эпицентр пожара не подобраться. Все что остается – наблюдать с воздуха за распространением стихии. Экологи в отчаянии. 

Черная земля и обгоревшие деревья – три дня назад в Петровичском лесничестве полыхал пожар. Огонь пришел со стороны реки, где отдыхали дети. Лесники вовремя заметили и успели потушить, при сильном ветре гектар молодняка выгорает за 10 минут. 

Пожароопасный период на юге страны в этом году начался на месяц раньше обычного. Первые вспышки зафиксированы уже в начале марта. Всему виной – бесснежная зима и человеческий фактор. Поймы рек и луга, которые в это время в разливе, обмелели и высохли. Достаточно одной искры, чтобы гектары угодий выгорели дотла. А вместе с растительностью и все живое. Вот этот еж был почти обречен, если бы не попал в объектив нашей камеры. Оператор успел спасти его. У ежика ожоги на лапах и мордочке. 


Игорь Хведченя, видеооператор: «Люди-человеки, обращаюсь ко всем, вот эти милые создания сейчас гибнут в этом аду, учтите, что сейчас все очень сухо. Будьте бдительны, не поджигайте траву, не делайте пала, потому что сотни тысяч таких животиночек погибнут».

Хуже всего ситуация на Полесье – красные пятна на карте – маршрут, по которому распространяется огонь вдоль рек: Горынь, Ясельда, Щара и Припять.

Александр Матюшевский, главный лесничий Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения: «Опасения вызывают пожары, которые идут с украинской территории, а также которые идут с пойм этих рек, потому что вдоль пойм расположены насаждения лесного фонда. И когда пожар разрастается на большую площадь по поймам, то большая вероятность, что они придут на территорию лесного фонда нашей области».

Сейчас главное – не дать распространиться огню в леса. Специалисты работают в усиленном режиме, прочесывают территорию, 700 гектаров за день не обойти, дополнительно обстановку мониторят с воздуха.  

Пропашные полосы нужны, чтобы отгородить от огня линии электропередачи. В регионе уже объявлен четвёртый, предпоследний уровень пожарной опасности. Пора закрывать леса. 

Константин Скребец, начальник отдела Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения: «По Столинскому району вчера принято решение на запрет посещения лесов. В ближайшие дни будет вынесено решение Пинским райисполкомом, Лунинецким. До конца этой недели будут вынесены всеми райисполкомами запреты о посещении лесов. В лесу сегодня делать нечего, нет ни грибов, ни ягод».

Пожароопасная обстановка накаляется каждый день. Поможет только дождь. Но прогнозы синоптиков не обнадеживают. Впереди солнечная неделя без осадков. За нарушение запретного режима в лесах – штраф до 25 базовых величин. Но куда дороже обходятся последствия людской беспечности. Случайно не потушенная сигарета или намеренный поджег сухой травы чаще всего становятся причиной большой беды.  

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Сложная обстановка с пожарами складывается на юге страны. Горят поймы рек, огонь перебрасывается на леса и болота. Ситуацию спровоцировала бесснежная зима и...
 
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