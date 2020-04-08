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Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общая беда объединяет. Волонтеры объединяются в сообщество. Они сбрасываются деньгами, мониторят интернет, покупают антисептики и средства защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Левинов, волонтер:
Только сегодня волонтеры в больницы Витебска привезли 20 килограммов перчаток – в штуках уже не считают. Халаты, респираторы, шапочки... Все для того, чтобы сделать жизнь, а точнее, работу медиков безопаснее.
Марина Азаренок, и. о. заместителя главного врача по медицинской части Витебской городской клинической больницы № 1:
И низкий поклон врачам. Сегодня они главные герои, стоящие на передовой.
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Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»
Новости Беларуси. Общая беда объединяет. Волонтеры объединяются в сообщество. Они сбрасываются деньгами, мониторят интернет, покупают антисептики и средства...
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