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Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

08.04.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске волонтеры и бизнесмены подключились к процессу экипировки медицинского персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шьют маски, мониторят аптеки на предмет наличия необходимых лекарств, пере-ориентируют производство.

Анастасия Бут с подробностями.

Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Денис Гаврилов, инженер-технолог конструкторского бюро:
Дужка изготавливается методом лазерной резки из органического стекла толщиной 4 миллиметра. Экран сделан из пленки ПЭТ. Сборка элементарная, в течение минуты буквально происходит. И надеваем еще резинку. Всё, маска готова, можно примерять.

«Они нужны сейчас». В Витебске начали мелкосерийное производство защитных экранов для медиков

Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Вот такая альтернатива тканевым маскам. Мелкосерийное производство – по 150 штук в день – наладили в витебском конструкторском бюро. Накануне щитки протестировали сами врачи. Согласно их рекомендациям, защитные экраны доработали и уже 200 штук раздали в больницы как спонсорскую помощь.

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Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Анастасия Бут, корреспондент:
В производстве вот такие комбинезоны, как сейчас на мне, появились всего несколько дней назад. Витебскому предприятию пришлось в ускоренном порядке проходить сертификацию в Министерстве здравоохранения. Теперь здесь отшивают до 500 комплектов ежесуточно. И они тут же отправляются во все медучреждения Витебской области. Такой товар нынче в тренде. 

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С середины марта это предприятие работает практически без выходных. Полностью перешло на производство одноразовых костюмов для медиков. На субподряде еще 10 мелких фабрик по всей области. Итого: в день 2 тысячи халатов, 500 комбинезонов, а к ним бахилы и шапочки.

Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Виталий Старикович, директор предприятия:
Мы готовы отшивать больше. У нас есть и производственные возможности, но не хватает рук, не хватает швей. Мы можем ввести и вторую, и третью смену. Площади, производственные технологии –нам это все позволяет. Но не хватает именно швей.

На самые несложные операции даже взяли 9 практикантов. Каждый старается помочь, чем только может.

Люди в материале: Виталий Старикович, Анастасия Бут, Денис Гаврилов

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске волонтеры и бизнесмены подключились к процессу экипировки медицинского персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шьют...
 
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