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В Москве загорелся дом престарелых. Два человека погибли
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере два человека стали жертвами пожара в доме престарелых на западе Москвы. Об этом
Согласно имеющимся данным, пожар произошел в четырехэтажном здании на 3-й Мякинской улице. Источник возгорания находился на первом этаже, поэтому все находившиеся на верхних этажах оказались заблокированы. В здании наблюдалось сильное задымление. Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности из пяти возможных.
Известно, что в момент начала пожара в здании находились около 60 человек. Двое из них погибли, еще 10 – пострадали.
По предварительной версии российского МЧС, причиной пожара стало возгорание электрокабеля.
Фото: ТАСС
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По меньшей мере два человека стали жертвами пожара в доме престарелых на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС. Согласно имеющимся данным, пожар произошел в...
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