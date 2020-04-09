В Москве загорелся дом престарелых. Два человека погибли

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере два человека стали жертвами пожара в доме престарелых на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, пожар произошел в четырехэтажном здании на 3-й Мякинской улице. Источник возгорания находился на первом этаже, поэтому все находившиеся на верхних этажах оказались заблокированы. В здании наблюдалось сильное задымление. Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности из пяти возможных.

Известно, что в момент начала пожара в здании находились около 60 человек. Двое из них погибли, еще 10 – пострадали.

По предварительной версии российского МЧС, причиной пожара стало возгорание электрокабеля.

Фото: ТАСС

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