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«Там, где можно, скорость уже повысили». Минтранс рассказал, почему не везде разрешают ехать быстрее
Источник материала: Tut.by
Никаких изменений скоростного режима на белорусских трассах в ближайшее время не будет. В этом уверяет начальник главного управления автодорог Минтранса Беларуси Александр Головнев. Быстрее ездить разрешат только после реконструкции дорог.
— На трассе М6 Минск — Гродно с этой недели установили разрешенную максимальную скорость 120 км/ч. Так ехать можно почти на всем протяжении дороги, исключение — в основном возле пешеходных переходов, — рассказал Александр Головнев.
При этом он отметил, что больше никаких изменений в части повышения скоростных режимов на дорогах Беларуси в ближайшее время не будет.
— Потому что там, где можно, мы уже этот вопрос рассмотрели. Повышение возможно только на новых дорогах, которые будут реконструированы. Мы вносим это в проекты.
Отдельно Александр Головнев остановился на вопросе повышения скорости на участке Кобрин — Брест трассы М1. По его мнению, повысить там скорость можно только после масштабной модернизации.
— Ведь там бесконечно аварийно опасный участок, населенные пункты, пешеходные переходы на одном уровне. Вы представляете, что там будет, если повысить скорость сейчас?
Чиновник напомнил, что недавно министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на коллегии ведомства озвучил, что трассу М1 вообще можно сделать без скоростных ограничений. Но тогда нужна масштабная модернизация, которая будет стоить 800 млн евро. Такой кредит Минтранс брать не готов.
Кстати, для разработки новых проектов по реконструкции дорог транспортники привлекли международных специалистов из Банка реконструкции и развития. Они подготовят Беларуси стратегию по повышению безопасности на всех дорогах, а также обучат этому белорусов: специалистов в области безопасности движения у нас до сих пор не было.
Что касается повышения скорости на МКАД, главный дорожник страны считает, что кольцевая «и так достаточно скоростная». А тяжесть последствий, которую мы можем получить от повышении там скорости, несопоставима с выгодой по времени в 1−2 минуты.
Напомним, в декабре 2019 года президент во время совещания по административной ответственности
В конце декабря прошлого года комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела
5 января ГАИ сообщила, что на
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«Там, где можно, скорость уже повысили». Минтранс рассказал, почему не везде разрешают ехать быстрее
Быстрее ездить разрешат только после реконструкции старых дорог.
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