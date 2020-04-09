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Брестское "Динамо" обыграло "Шахтер" в полуфинальном матче Кубка Беларуси

09.04.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты брестского "Динамо" победили солигорский "Шахтер" со счетом 2:0 в полуфинальном матче розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестское "Динамо" обыграло "Шахтер" в полуфинальном матче Кубка Беларуси

Встреча в Бресте прошла с преимуществом действующих чемпионов страны. Уже в первом тайме брестчане дважды поразили ворота нынешнего обладателя Кубка Беларуси. На 6-й минуте игры счет открыл Александр Нойок, а еще через 7 минут его почин поддержал Павел Савицкий. После перерыва результат не изменился.

В первом сегодняшнем матче мозырская "Славия" одолела борисовский БАТЭ - 1:0. Это уже вторая победа мозырян над борисовчанами в этом сезоне: во втором туре национального первенства они сумели одержать волевую викторию над 15-кратными чемпионами страны со счетом 2:1.

На поле мозырского стадиона "Юность" местная "Славия" принимала борисовский БАТЭ и взяла верх со счетом 1:0. Победный гол на 11-й минуте игры забил Юрий Пантя.

 
Теги: Брест
 
 
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  Футболисты брестского "Динамо" победили солигорский "Шахтер" со счетом 2:0 в полуфинальном матче розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Встреча...
 
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