Семья осужденного топ-чиновника и не только. Кто построил теннисные корты возле своих особняков

Источник материала: Tut.by

В 2014 году Папернянский сельсовет выделил Дарье Домрачевой 80 соток прибрежной зоны Минского моря под благоустройство. Спортсменка привела в порядок эту территорию и разместила на ней теннисный корт. В Лапоровичах, где строятся в основном спортсмены и бизнесмены, такой корт не единственный. И не только в Лапоровичах. Теннисные корты на частных землях есть в Минске, Раубичах, Губичах, Прилуках, Колодищах. Кому из известных и богатых людей они принадлежат и как выглядят — в материале REALTY.TUT.BY.

Лапоровичи

Раньше площадка, которую Домрачева использовала под теннисный корт, рассматривалась в качестве размещения инвестиционного проекта с зонами отдыха. Тогда еще главный архитектор Минской области Вадим Николаенко в комментарии TUT.BY рассказывал , что от идеи благоустройства общественной зоны отдыха отказались именно по просьбе местных жителей, которые хотели жить в тихом и спокойном месте. В итоге было решено размещать в Лапоровичах участки только под жилищное строительство.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Участок площадью 0,8 га «для благоустройства зоны отдыха» в 2014 году был выделен Домрачевой местным сельсоветом в аренду на 99 лет. Ежегодный размер арендной платы за эту землю — 804 доллара. Вот как этот участок выглядел в прошлом году:



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А вот прибрежная зона, где строить нельзя, судя по кадастровой карте, отдается местным жителям под благоустройство. Например, на соседней с Домрачевой улице теннисным кортом и особняком владеет 72-летняя пенсионерка. Корт расположен на втором участке в 19 соток, приобретенном ей в 2010 году. Его целевое назначение — для ведения личного подсобного хозяйства.



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Зацень

Деревня Зацень разделена МКАД на две части. Часть внутри кольцевой входит в черту Минска и относится к Центральному району. Именно эта часть Зацени, расположенная рядом с Дроздами, застраивается коттеджами бизнесменов, спортсменов и чиновников. Здесь, например, шикарный особняк с теннисным кортом построила семья бывшего заместителя министра по ЧС Дмитрия Бегуна. Дом площадью 553 квадратных метра и участок в 24 сотки принадлежат его супруге. С 2016 года особняк находится под арестом.



Особняк и теннисный корт семьи Дмитрия Бегуна. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Напомним, о задержании Дмитрия Бегуна сообщил в марте 2017 года Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилев. Бывшего заместителя министра по ЧС признали виновным по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки» и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Раубичи

Шикарный теннисный корт и у Игоря Крепчука — бизнесмена, совладельца компании «Эмир Моторс», занимающейся импортом, дистрибуцией и сервисом автомобилей Toyota в Беларуси. Руководит компанией супруга Игоря Николаевича Татьяна. Их дом с большим теннисным кортом расположен в престижной коттеджной застройке Раубичей. Известно, что оба супруга любят спорт: Игорь Николаевич в прошлом борец, а Татьяна занимается плаванием и теннисом.



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Губичи

Деревня Губичи расположена на противоположной от Раубичей стороне Дубровского водохранилища. Место известно тем, что еще в советские времена по соседству с деревней был построен дачный поселок для сотрудников Академии наук.



Фото: Realt.by

Со временем деревня стала застраиваться современными коттеджами, изменился и дачный поселок ученых : многие наследники переделали трехэтажные дома-дачи в современное жилье.



Фото: Realt.by

В Губичах расположен дом Игоря Совпеля — белорусского ученого, известного разработками в сфере информационных технологий и автоматизированных систем управления. Семье принадлежат два участка, на одном из них — теннисный корт.



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Прилуки

В деревне Прилуки, расположенной в 10 километрах от Минска, тоже есть частный теннисный корт: недалеко от имения Чапских построилась Евгения Лапаник, дочь сооснователя строительной компании «Арэса-Сервис» Владимира Лапаника.



Прилуки. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этой же компании работала и Евгения. Вот как выглядит ее дом в Прилуках:



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Колодищи-2

В районе Рублевской улицы есть квартал, земли которого принадлежат практически двум бизнес-семьям — Розум и Асташенко.



Изображение: «Яндекс.Карты»

Дмитрий Розум — крупный бизнесмен, владелец медиаактивов, председатель Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств. Дмитрий Асташенко — его бывший партнер, совладелец «Автобизнеса», Пружанского консервного завода и ряда проектов в недвижимости. Семье Розум принадлежит в общей сложности порядка 120 соток земли, в том числе и тот надел, где расположен теннисный корт. У семьи Асташенко около 70 соток земли.











Таунхаусы

В квартале построен большой особняк и таунхаус на четыре квартиры. Одной из них владеет бизнесмен и экс-депутат 12-го округа Колодищанского сельсовета Максим Певнев.













Цнянское водохранилище

В престижной застройке в районе улицы Воропаевской в Минске также есть теннисный корт, которого пока нет на карте кадастровой стоимости земель.



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

К нему примыкает участок в 22 сотки, которым владеют в разных долях 8 человек. В их числе, например, бизнесмен Сергей Гайчук, сооснователь косметической компании «Милонда».



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

На этом участке построен дом на 2,5 тысячи «квадратов», который тоже находится в совместном домовладении.



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»