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Семья осужденного топ-чиновника и не только. Кто построил теннисные корты возле своих особняков
Источник материала: Tut.by
В 2014 году Папернянский сельсовет выделил Дарье Домрачевой 80 соток
Лапоровичи
Раньше площадка, которую Домрачева использовала под теннисный корт, рассматривалась в качестве размещения инвестиционного проекта с зонами отдыха. Тогда еще главный архитектор Минской области Вадим Николаенко в комментарии TUT.BY
Участок площадью 0,8 га «для благоустройства зоны отдыха» в 2014 году был выделен Домрачевой местным сельсоветом в аренду на 99 лет. Ежегодный размер арендной платы за эту землю — 804 доллара. Вот как этот участок выглядел в прошлом году:
А вот прибрежная зона, где строить нельзя, судя по кадастровой карте, отдается местным жителям под благоустройство. Например, на соседней с Домрачевой улице теннисным кортом и особняком владеет 72-летняя пенсионерка. Корт расположен на втором участке в 19 соток, приобретенном ей в 2010 году. Его целевое назначение — для ведения личного подсобного хозяйства.
Зацень
Напомним, о задержании Дмитрия Бегуна сообщил в марте 2017 года Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилев. Бывшего заместителя министра по ЧС
Раубичи
Шикарный теннисный корт и у Игоря Крепчука — бизнесмена, совладельца компании «Эмир Моторс», занимающейся импортом, дистрибуцией и сервисом автомобилей Toyota в Беларуси. Руководит компанией супруга Игоря Николаевича Татьяна. Их дом с большим теннисным кортом расположен в престижной коттеджной застройке Раубичей. Известно, что оба супруга любят спорт: Игорь Николаевич в прошлом борец, а Татьяна занимается плаванием и теннисом.
Губичи
Деревня Губичи расположена на противоположной от Раубичей стороне Дубровского водохранилища. Место известно тем, что еще в советские времена по соседству с деревней был построен дачный поселок для сотрудников Академии наук.
Со временем деревня стала застраиваться современными коттеджами, изменился и
В Губичах расположен дом Игоря Совпеля — белорусского ученого, известного разработками в сфере информационных технологий и автоматизированных систем управления. Семье принадлежат два участка, на одном из них — теннисный корт.
Прилуки
В деревне Прилуки, расположенной в 10 километрах от Минска, тоже есть частный теннисный корт: недалеко от имения Чапских построилась Евгения Лапаник, дочь сооснователя строительной компании «Арэса-Сервис» Владимира Лапаника.
В этой же компании работала и Евгения. Вот как выглядит ее дом в Прилуках:
Колодищи-2
В районе Рублевской улицы есть квартал, земли которого принадлежат практически двум бизнес-семьям — Розум и Асташенко.
Дмитрий Розум — крупный бизнесмен, владелец медиаактивов, председатель Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств. Дмитрий Асташенко — его бывший партнер, совладелец «Автобизнеса», Пружанского консервного завода и ряда проектов в недвижимости. Семье Розум принадлежит в общей сложности порядка 120 соток земли, в том числе и тот надел, где расположен теннисный корт. У семьи Асташенко около 70 соток земли.
В квартале построен большой особняк и таунхаус на четыре квартиры. Одной из них владеет бизнесмен и экс-депутат 12-го округа Колодищанского сельсовета Максим Певнев.
Цнянское водохранилище
В престижной застройке в районе улицы Воропаевской в Минске также есть теннисный корт, которого пока нет на карте кадастровой стоимости земель.
К нему примыкает участок в 22 сотки, которым владеют в разных долях 8 человек. В их числе, например, бизнесмен Сергей Гайчук, сооснователь косметической компании «Милонда».
На этом участке построен дом на 2,5 тысячи «квадратов», который тоже находится в совместном домовладении.
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Теннисный корт у дома - довольно редкое явление у белорусов. Мы посмотрели, у кого они есть и как выглядят.
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