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В Гомеле на проспекте Октября столкнулись такси и микроавтобус: один человек в больнице

09.04.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле произошла серьезная авария. Столкнулись автомобиль такси и микроавтобус. Один человек пострадал, сообщает ЧП Гомель.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло вечером 8 апреля на проспекте Октября, недалеко от остановки «Мотороремонтный завод». В результате столкновения автомобили вынесло за пределы проезжей части. Микроавтобус врезался в дерево. Пострадал его водитель, мужчину на скорой увезли в больницу.


 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло вечером 8 апреля на проспекте Октября, недалеко от остановки «Мотороремонтный завод».
 
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