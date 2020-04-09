|
В Гомеле на проспекте Октября столкнулись такси и микроавтобус: один человек в больнице
Источник материала: Tut.by
В Гомеле произошла серьезная авария. Столкнулись автомобиль такси и микроавтобус. Один человек пострадал,
ДТП произошло вечером 8 апреля на проспекте Октября, недалеко от остановки «Мотороремонтный завод». В результате столкновения автомобили вынесло за пределы проезжей части. Микроавтобус врезался в дерево. Пострадал его водитель, мужчину на скорой увезли в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло вечером 8 апреля на проспекте Октября, недалеко от остановки «Мотороремонтный завод».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)