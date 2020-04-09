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Кроссовер KIA Telluride объявлен «Всемирным автомобилем года»

09.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конкурс World Car of the Year 2020 (WCOTY) завершился — в начале марта организаторы огласили список с тройкой финалистов во всех номинациях, а теперь назвали имена победителей.


Фото: WCOTY

В этом году титул лучшей машины в мире оспаривали Mazda3, Mazda CX-30 и KIA Telluride — в итоге главный приз достался корейскому «паркетнику». И это несмотря на то, что эта самый большой кроссовер KIA продается только на американском рынке. Отметим, что в начале года Telluride удостоился награды «Автомобиль 2020 года в Северной Америке» в номинации «Внедорожник года».


Жюри конкурса определило первые места и в других номинациях. Лучшей по дизайну была признана Mazda3, которая смогла опередить Peugeot 208 и Porsche Taycan. Впрочем, на счету немецкого электрокара в этот раз сразу две награды конкурса — в категориях «люксовый автомобиль» и «спорткар года». В списке триумфаторов WCOTY оказалась еще одна модель KIA — это электрическая версия Soul, которая в номинации «городских автомобилей» смогла опередить Mini Cooper SE и Volkswagen T-Cross.



Напомним, что «Всемирным автомобилем 2019 года» стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

 
 
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Конкурс World Car of the Year 2020 (WCOTY) завершился - в начале марта организаторы огласили список с тройкой финалистов во всех номинациях, а теперь назвали имена победителей.
 
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