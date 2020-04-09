Ford Explorer нового поколения разжился двухлитровым двигателем

Источник материала: Tut.by

Премьера шестого поколения Ford Explorer состоялась еще в начале 2019 года в Детройте, позже новинка добралась и до Европы, причем с «подзаряжаемой» гибридной установкой. А теперь настал черед китайской версии SUV, и эта машина по начинке заметно отличается от Explorer в исполнении для США и Европы.





Во-первых, китайский Explorer получил более крупную решетку радиатора с иным узором, а также переоформленный передний бампер. В салоне, который может быть шести- или семиместным (с двумя раздельными сиденьями или диваном во втором ряду), под мультимедиа-систему отдан вертикальный 12,3-дюймовый «планшет» — это на 2,2 дюйма больше, чем у кроссовера в спецификации для Америки.









Самое же главное отличие — под капотом: в Китае базовая версия Explorer получит под капот двухлитровую турбо-«четверку» с отдачей около 220 л.с. (точной цифры пока не приводится), компанию которой составит дефорсированный до 276 л.с. вариант мотора EcoBoost 2.3. Все версии Explorer располагают 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.





Выпуск Explorer для рынка КНР освоят на мощностях СП Changan Ford, продажи начнутся летом. Цены будут начинаться от 190 тысяч юаней — это около 26 900 долларов в пересчете и без малого в два раза меньше стоимости предшественника, импортировавшегося из США.