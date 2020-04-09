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Ford Explorer нового поколения разжился двухлитровым двигателем

09.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьера шестого поколения Ford Explorer состоялась еще в начале 2019 года в Детройте, позже новинка добралась и до Европы, причем с «подзаряжаемой» гибридной установкой. А теперь настал черед китайской версии SUV, и эта машина по начинке заметно отличается от Explorer в исполнении для США и Европы.


Во-первых, китайский Explorer получил более крупную решетку радиатора с иным узором, а также переоформленный передний бампер. В салоне, который может быть шести- или семиместным (с двумя раздельными сиденьями или диваном во втором ряду), под мультимедиа-систему отдан вертикальный 12,3-дюймовый «планшет» — это на 2,2 дюйма больше, чем у кроссовера в спецификации для Америки.



Самое же главное отличие — под капотом: в Китае базовая версия Explorer получит под капот двухлитровую турбо-«четверку» с отдачей около 220 л.с. (точной цифры пока не приводится), компанию которой составит дефорсированный до 276 л.с. вариант мотора EcoBoost 2.3. Все версии Explorer располагают 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.


Выпуск Explorer для рынка КНР освоят на мощностях СП Changan Ford, продажи начнутся летом. Цены будут начинаться от 190 тысяч юаней — это около 26 900 долларов в пересчете и без малого в два раза меньше стоимости предшественника, импортировавшегося из США.

 
 
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Представлена китайская версия нового Ford Explorer, который по начинке отличается от Explorer в исполнении для США и Европы.
 
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