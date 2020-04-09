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Поправки в закон о здравоохранении приняли депутаты в первом чтении

09.04.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поправки в закон о здравоохранении приняли депутаты в первом чтении

Палата представителей 9 апреля приняла в первом чтении поправки в закон о здравоохранении. Проект нацелен на повышение качества и доступности медпомощи. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, законопроект предусматривает создание системы по управлению качеством медицинской помощи. 

Законопроект разрешает гражданам при лечении в отделениях дневного стационара получать за бюджетные средства лекарства, медизделия, а также биомедицинские клеточные продукты. Как считает министр, это создаст условия аналогичные нахождению в условиях стационара. 

Поправки устанавливают и порядок аккредитации государственных больниц, а также клиник. Теперь медицинские учреждения пройдут проверку на соответствие базовым стандартам. 

Так, неврологическая помощь должна оказываться в тех местах, где имеется возможность нейровизуализации, КТ и МРТ, уточнил Караник. Если их нет, то это не позволит применять современные методики лечения. 

В Беларуси будут два вида аккредитации медучреждений: базовая - для государственных учреждений, а также добровольная. Последнюю смогут проходить частные медцентры. Если медучреждение не сможет пройти аккредитацию на оказание конкретных видов помощи, то оно не будет финансироваться из госбюджета.

Систему аккредитации начнут создавать в 2020 году. Согласно планам, в полном объёме она заработает с 1 января 2023 года.

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Палата представителей 9 апреля приняла в первом чтении поправки в закон о здравоохранении. Проект нацелен на повышение качества и доступности медпомощи. Об этом...
 
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