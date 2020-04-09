|
Определены даты последних звонков и выпускных вечеров в школах Беларуси
09.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, для учащихся 9 и 11 классов торжественные линейки по случаю окончания учебного года прозвенят 30 мая, для учеников 9 и 11 классов Минска – 29 мая.
Выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании школам рекомендовано провести 10 или 11 июня. Настоящим приказом также даны рекомендации порядка организации и проведения этих торжественных мероприятий.
Напомним,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)