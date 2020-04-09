Определены даты последних звонков и выпускных вечеров в школах Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Приказом № 270 от 8 апреля 2020 года Министерством образования Республики Беларусь определены даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах Беларуси.

Так, для учащихся 9 и 11 классов торжественные линейки по случаю окончания учебного года прозвенят 30 мая, для учеников 9 и 11 классов Минска – 29 мая.

Выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании школам рекомендовано провести 10 или 11 июня. Настоящим приказом также даны рекомендации порядка организации и проведения этих торжественных мероприятий.