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Определены даты последних звонков и выпускных вечеров в школах Беларуси

09.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Определены даты последних звонков и выпускных вечеров в школах Беларуси
Приказом № 270 от 8 апреля 2020 года Министерством образования Республики Беларусь определены даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах Беларуси.

Так, для учащихся 9 и 11 классов торжественные линейки по случаю окончания учебного года прозвенят 30 мая, для учеников 9 и 11 классов Минска – 29 мая.

Выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании школам рекомендовано провести 10 или 11 июня. Настоящим приказом также даны рекомендации порядка организации и проведения этих торжественных мероприятий.

Напомним, стали известны сроки проведения вступительной кампании-2020 в высшие учебные заведения Беларуси.

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