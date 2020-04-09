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Футбольный клуб ЦСКА договорился с игроками о снижении зарплат на время паузы в чемпионате

09.04.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футбольный клуб ЦСКА договорился с игроками о снижении зарплат на время паузы в чемпионате

В чемпионате России по футболу топ-клубы продолжают снижать зарплаты игроков на время паузы в турнире.

Договориться с футболистами удалось руководству московского ЦСКА. Этот клуб возглавляет Виктор Гончаренко, а в составе есть белорусский форвард Илья Шкурин. Армейцы получать 50% от своих окладов в апреле и мае. Ранее к подобным мерам прибегли в «Спартаке» и «Зените».

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В чемпионате России по футболу топ-клубы продолжают снижать зарплаты игроков на время паузы в турнире. Договориться с футболистами удалось руководству...
 
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