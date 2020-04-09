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При содействии МИД в Беларусь вернулись 6 390 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МИД Беларуси продолжает работу по возвращению наших граждан домой в условиях глобальных ограничений. Благодаря усилиям дипломатов, на родину вернулись более 6 390 наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посольствами Беларуси в Сербии и Венгрии в тесном контакте с местными органами власти, обеспечена транспортировка и вылет на родину 14 наших соотечественников из Сербии через Будапешт.
МИД также обращает внимание, что в Латвии продлен режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.
В Японии до 6 мая действует чрезвычайное положение в ряде городов и префектур.
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Новости Беларуси. МИД Беларуси продолжает работу по возвращению наших граждан домой в условиях глобальных ограничений. Благодаря усилиям дипломатов, на родину...
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