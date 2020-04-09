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23 т антисептика ежедневно будут выпускать ликеро-водочные заводы

09.04.2020 12:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

23 т антисептика ежедневно будут выпускать ликеро-водочные заводы

23 т антисептика ежедневно будут выпускать ликеро-водочные заводы в республике. Об этом в парламенте 9 апреля сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает БЕЛТА.

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БЕЛТА

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23 т антисептика ежедневно будут выпускать ликеро-водочные заводы в республике. Об этом в парламенте 9 апреля сообщил министр здравоохранения Владимир...
 
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