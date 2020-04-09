|
23 т антисептика ежедневно будут выпускать ликеро-водочные заводы
Источник материала: ОНТ
23 т антисептика ежедневно будут выпускать ликеро-водочные заводы в республике. Об этом в парламенте 9 апреля сообщил министр здравоохранения Владимир Караник,
ДОПОЛНЯЕТСЯ
БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 т антисептика ежедневно будут выпускать ликеро-водочные заводы в республике. Об этом в парламенте 9 апреля сообщил министр здравоохранения Владимир...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)