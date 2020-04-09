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Около 300 тысяч белорусов заранее забронировали путевки. Что будет делать турбизнес?
Источник материала: ОНТ
Около 300 тысяч белорусов совершили ранее бронирование путевок,
«Сумма нашей задолженности перед потребителями составляет около Br400 млн. Если в одночасье исполнять эти требования, ни один туроператор или турагент не вынесет этой нагрузки», – сообщила Оксана Бичун.
По ее словам, турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации с COVID-19. Также она обратила внимание, что часть средств уже была передана иностранным партнерам для организации туров. Белорусские турфирмы намерены поддерживать контакт с зарубежными партнерами для исполнения обязательств.
Туристы оплатили от 10% до 30% стоимости путевки, средний чек которых составил около 600 у.е..
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Около 300 тысяч белорусов совершили ранее бронирование путевок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя совета Республиканского союза туристических организаций...
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