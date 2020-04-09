Около 300 тысяч белорусов заранее забронировали путевки. Что будет делать турбизнес?

Источник материала: ОНТ

Около 300 тысяч белорусов совершили ранее бронирование путевок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя совета Республиканского союза туристических организаций Оксану Бичун.

«Сумма нашей задолженности перед потребителями составляет около Br400 млн. Если в одночасье исполнять эти требования, ни один туроператор или турагент не вынесет этой нагрузки», – сообщила Оксана Бичун.

По ее словам, турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации с COVID-19. Также она обратила внимание, что часть средств уже была передана иностранным партнерам для организации туров. Белорусские турфирмы намерены поддерживать контакт с зарубежными партнерами для исполнения обязательств.

Туристы оплатили от 10% до 30% стоимости путевки, средний чек которых составил около 600 у.е..

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