ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Около 300 тысяч белорусов заранее забронировали путевки. Что будет делать турбизнес?

09.04.2020 13:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Около 300 тысяч белорусов заранее забронировали путевки. Что будет делать турбизнес?

Около 300 тысяч белорусов совершили ранее бронирование путевок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя совета Республиканского союза туристических организаций Оксану Бичун.

«Сумма нашей задолженности перед потребителями составляет около Br400 млн. Если в одночасье исполнять эти требования, ни один туроператор или турагент не вынесет этой нагрузки», – сообщила Оксана Бичун.

По ее словам, турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации с COVID-19. Также она обратила внимание, что часть средств уже была передана иностранным партнерам для организации туров. Белорусские турфирмы намерены поддерживать контакт с зарубежными партнерами для исполнения обязательств.

Туристы оплатили от 10% до 30% стоимости путевки, средний чек которых составил около 600 у.е..

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 300 тысяч белорусов совершили ранее бронирование путевок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя совета Республиканского союза туристических организаций...
 
Новости дня
Новости разные
 
Талон на скрининговое УЗИ можно получить онлайн. Что ещё изменилось для беременных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика