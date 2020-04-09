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Курс на Пекин: сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к Олимпиаде
09.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси по хоккею намерена получить путевку на зимние Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут в 2022 году. Сейчас на сборах команда готовится к отборочному турниру, передает телеканал «МИР 24».
Состав сборной усилили еще шесть игроков. Были вызваны чемпионы страны в составе минской «Юности» – голкипер Игорь Брикун, защитники Владислав Еременко и Андрей Антонов, нападающие Михаил Стефанович, Сергей Дрозд, Иван Дроздов. Таким образом, костяк команды составляют 20 хоккеистов. Сбор продлится до 30 апреля.
«Вчера была более втягивающая тренировка, а сегодня уже наигрывали 4 на 4, потому что частенько в играх бывает, что не хватает людей по пятеркам. Поэтому удобно, что четыре звена», – отметил игрок сборной Беларуси по хоккею Михаил Стефанович.
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Состав сборной усилили еще шесть игроков. Таким образом, костяк команды составляют 20 хоккеистов.
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