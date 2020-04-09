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Вместо арт-объектов - коробки с масками и респираторами. Галерея «Ў» временно стала складом
Источник материала: Tut.by
ByCovid19 — группа инициативных белорусов, которые организовали сбор средств, покупку и доставку всего необходимого для врачей. Раньше активисты работали из дома, а сейчас у проекта появился собственный штаб-офис на площадке Галереи «Ў», которая была закрыта из-за отмены всех мероприятий уже с 20 марта. Так, арт-пространство стало складом с коробками медицинской продукции.
Анна Чистосердова, соосновательница и арт-директор Галереи «Ў», рассказала TUT.BY, что сейчас в галерее находятся два волонтера — Андрей Ткачев и Дима Нарышкин. Они закупают медицинский инвентарь, складируют его в галерее, а после распределяют среди местных клиник. Анна говорит, что площадка будет использоваться волонтерами, «пока это будет нужно». А также благодарит арендодателей (частную структуру) за то, что те пошли на уступки в вопросах аренды и согласились принять добровольцев в стенах галереи.
Андрей Ткачев, один из волонтеров ByCovid19, объяснил, что координировать работу проекта им удавалось и из дома, но было необходимо помещение, куда можно было бы свозить продукцию и временно ее хранить. Парень отмечает, что за неделю их проект трансформировался в полноценную организацию, которая занимается закупками, поставками, логистикой и даже производством. Ребята получают очень много предложений о помощи от волонтеров, на проект выходит бизнес, который готов оплачивать закупки и поставки. Но главная проблема в том, что многое из необходимого отсутствует в продаже.
— По факту все, что есть в магазинах, мы уже выбрали. Мы сейчас ездим по оптовикам и находим правдами и неправдами какие-то остатки продукции. Все, что удается закупить, мы либо напрямую распределяем в больницы, либо по необходимости завозим в галерею — и уже потом доставляем медикам.
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Галерея современного искусства «Ў» бесплатно передала свое помещение под склады для волонтерской инициативы ByCovid19, которая собирает помощь для белорусских...
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