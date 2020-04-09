Когда в Пинске будут отключать горячую воду?

Источник материала: Пинский Вестник

По информации Пинских тепловых сетей в график испытаний и текущих ремонтов тепловых сетей города Пинска на 2020 году включены следующие работы:

1. Испытания на тепловые потери от Пинской ТЭЦ – с 20 по 22 апреля.

2. Испытания на гидравлические потери от Пинской ТЭЦ – с 23 по 24 апреля.

3. Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ и Западной мини-ТЭЦ (после отопительного сезона для выявления дефектов) – с 20 мая по 2 июня.

4. Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ (после проведения ремонтов перед отопительным сезоном 2019-2020 г.г.) – с 30 июля по 12 августа.

5. Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ №13 (после проведения ремонтов перед отопительным сезоном 2019-2020 г.г.) – с 13 по 26 августа.

В случае изменений в графике испытаний и текущих ремонтов, либо проведения внеплановых работ Пинские тепловые сети будут оперативно информировать население города Пинска.