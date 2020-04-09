Беларусь поставила перед Россией вопрос о снижении цены на газ

Источник материала: Ежедневник

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Сегодня в парламенте об этом сообщил глава Минэнерго Виктор Каранкевич.

В связи со снижением мировых цен на газ Беларусь инициировала перед «Газпромом» вопрос о снижении стоимости газа, поставляемого в этом году, передает Белта со ссылкой на выступление министра.

Каранкевич пояснил, что "в качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам". Как будет реализовываться этот механизм, стороны обсудят на предстоящих переговорах, уточнил министр.

Каранкевич представил в парламенте протокол, которым вносятся изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года. Суть документа в том, чтобы финансовые условия поставок природного газа в страну не ухудшались.

Протокол ратифицирован сегодня Палатой представителей.

Как сообщалось, согласно документу действие межправительственного соглашения продлевается до 31 декабря 2020 года. Протокол распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что российский газ для Беларуси должен стоить около 40-45 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 127 долларов за 1 тыс. кубометров, как было договорено ранее.