ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гайдукевич о бизнесе: «Я доставку делаю из кафе, где всегда покупал, чтобы как-то поддержать»

09.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». 

Гайдукевич о поддержке бизнеса: «Давайте, хотя бы, сейчас не проверять, чтобы не шастали, бумажки не смотрели. Дайте людям выжить!»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Поддерживать ещё друг друга надо. Свой бизнес поддерживать. Например, я хожу всё равно, доставку делаю из кафе, где я всегда покупал, чтобы как-то поддержать. Где-то в турагентстве я согласился не забирать деньги, а перенести путёвку там на год, на два. Это такие, может, примеры такие простые – надо поддержать своих сейчас предпринимателей. Самим показать пример. Что-то купить – мелочь какую-то. Поддерживать, не бросать их. Потому что это наши люди, это касается всех.

Гайдукевич о бизнесе: «Я доставку делаю из кафе, где всегда покупал, чтобы как-то поддержать»

Люди в материале: Олег Гайдукевич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».  Гайдукевич о поддержке бизнеса:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти придумали, как решить проблему с нехваткой масок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика