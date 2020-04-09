|
Гайдукевич о бизнесе: «Я доставку делаю из кафе, где всегда покупал, чтобы как-то поддержать»
Источник материала: СТВ
Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Гайдукевич о поддержке бизнеса:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)