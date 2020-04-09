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Власти придумали, как решить проблему с нехваткой масок

09.04.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти придумали, как решить вопрос с нехваткой защитных средств, в первую очередь масок. Для этого правительство приняло решение определить единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий РУП «Белфармация», а для поставок данной продукции в медучреждения — РУП «Белмедтехника». «Это было предпринято для обеспечения прозрачности поставок данной продукции», — пояснили FINANCE.TUT.BY в пресс-службе Совмина.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Для поставок защитных средств в аптечную сеть всех форм собственности было выбрано РУП „Белфармация“, для поставок данной продукции в медицинские учреждения — РУП „Белмедтехника“, — уточнили в Совмине. — Это было предпринято для обеспечения прозрачности поставок данной продукции».

То есть теперь поставки защитных масок в аптечную сеть всех форм собственности будет курировать единый оператор. Речь идет как о произведенных в Беларуси масках, так и об импортных.

 
 
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Власти придумали, как решить вопрос с нехваткой защитных средств, в первую очередь масок. Для этого правительство приняло решение определить единым оператором по...
 
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