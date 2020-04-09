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Подвесные и с пламегасителями: необычные урны появились в Минске
Источник материала: СТВ
Гость в студии программы
Вашей организацией была закуплена урна с пламегасителем. Она была установлена на улице Жилуновича. Была ли от неё практическая польза?
Максим Селюк, директор УП «Ремавтодор Заводского района г. Минска»:
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Гость в студии программы «Большой город» – директор УП «Ремавтодор Заводского района города Минска» Максим Селюк. Вашей организацией была закуплена урна с...
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