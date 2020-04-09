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Перед универмагом «Беларусь» заменят плитку. Какие ещё дороги и тротуары отремонтируют в Заводском районе
Источник материала: СТВ
Гость в студии программы
Выполняем работы по ямочному ремонту, по герметизации трещин, по ремонту тротуаров, по ремонту сети дождевой канализации. Начали производить ремонт на улицах Ташкентской, также будем продолжать работы перед универмагом «Беларусь» – там плиточное покрытие сильно разрушилось, будут выполнены работы по ремонту технических тротуаров, по ремонту дождевой канализации, по замене дорожного борта, также асфальто-бетонного покрытия тротуаров.
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Перед универмагом «Беларусь» заменят плитку. Какие ещё дороги и тротуары отремонтируют в Заводском районе
Гость в студии программы «Большой город» – директор УП «Ремавтодор Заводского района города Минска» Максим Селюк.
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