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Перед универмагом «Беларусь» заменят плитку. Какие ещё дороги и тротуары отремонтируют в Заводском районе

09.04.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость в студии программы «Большой город» – директор УП «Ремавтодор Заводского района города Минска» Максим Селюк.

Перед универмагом «Беларусь» заменят плитку. Какие ещё дороги и тротуары отремонтируют в Заводском районе

Максим Селюк, директор УП «Ремавтодор Заводского района города Минска»:
В этом году будем делать 5 улиц полностью замену асфальтового покрытия. Это Айвазовского, Жилуновича, Ушакова, проезд Голодеда и улица Ауэзова. Сейчас уже приступили к работам на улице Ауэзова, на следующей неделе заканчиваем работать и планомерно переходим на улицу Ушакова, и потом на улицу Айвазовского. И так далее.

Выполняем работы по ямочному ремонту, по герметизации трещин, по ремонту тротуаров, по ремонту сети дождевой канализации. Начали производить ремонт на улицах Ташкентской, также будем продолжать работы перед универмагом «Беларусь» там плиточное покрытие сильно разрушилось, будут выполнены работы по ремонту технических тротуаров, по ремонту дождевой канализации, по замене дорожного борта, также асфальто-бетонного покрытия тротуаров.  

Люди в материале: Максим Селюк, Екатерина Забенько

 
Теги: Минск
 
 
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Гость в студии программы «Большой город» – директор УП «Ремавтодор Заводского района города Минска» Максим Селюк.
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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