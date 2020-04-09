С 15 апреля во всех рыболовных угодьях республики запрещен лов судака

Источник материала: Пинский Вестник

Запрещен лов данного вида рыбы всеми орудиями рыболовства, а также запрещено нахождение с данным видом рыбы на расстоянии 1 км от береговой линии рыболовных угодий. Административная ответственность за вылов судака влечет за собой наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, а за нахождение с данным видом рыбы от 5 до 30 базовых величин.

Рыбаки, которые нарушат Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. За каждую добытую особь судака нарушитель обязан возместить вред, причиненный окружающей среде, исчисленный в тройном размере, а именно 18 базовых величин.