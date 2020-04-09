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Евгений Прейгерман: «Во многих ситуациях сейчас уже в партизаны уйти нельзя и таким образом самосохраниться»
Источник материала: СТВ
Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе
Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
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Евгений Прейгерман: «Во многих ситуациях сейчас уже в партизаны уйти нельзя и таким образом самосохраниться»
Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Карпунин о моратории на...
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