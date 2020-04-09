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Евгений Прейгерман: «Во многих ситуациях сейчас уже в партизаны уйти нельзя и таким образом самосохраниться»

09.04.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». 

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Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Особенность происходящей ситуации, трансформирующегося мира в том, что мы не можем прогнозировать иногда на несколько месяцев вперёд, где мы окажемся. Поэтому важна реакция государственных решений, личных решений, бизнес-решений здесь и сейчас. И, к сожалению, во многих ситуациях сейчас уже в партизаны уйти нельзя и таким образом самосохраниться. Да, можно на грядке себя поддержать, что-то вырастить, и нужно это делать, естественно, и думать об этом. Но всё же нужно понимать, что от конкретных государственных решений будет зависеть очень многое, и в этом плане нам тоже нужна некая интеллектуальная консолидация общества. И, опять же, я выступаю, всё-таки, за то, чтобы перестать максимально каких-то политических оппонентов просто отодвигать и говорить, что ты ничего не значишь, ты ничтожество и так далее, а, наоборот, вовлекать в эту дискуссию. Да, сложно, но нужно научиться. Нужно повзрослеть, в конечном итоге.

Евгений Прейгерман: «Во многих ситуациях сейчас уже в партизаны уйти нельзя и таким образом самосохраниться»

Люди в материале: Евгений Прейгерман

 
 
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Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».  Карпунин о моратории на...
 
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